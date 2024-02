POL-RZ: Leiterin der Kriminalinspektion Bad Oldesloe wechselt nach Lübeck

Ratzeburg (ots) - 28. Februar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.02.2024 - Mölln Am 26.02.2024 ist es in der Müthelstraße in Mölln zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. In der Zeit von 11.00 Uhr bis 15.30 Uhr drangen Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten des Hauses ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch ...

