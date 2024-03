Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen

Aurich - Unfall mit Leichtkraftrad

Großefehn - Motorradfahrerin verletzt: Ersthelfer gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

Unbekannte haben in der Hafenstraße in Aurich ein verschlossenes Pedelec gestohlen. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr. Die Täter brachen das Faltschloss für ein schwarzes E-Bike der Marke Raymon auf und entwendeten das Rad mit gelben Packtaschen. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall mit Leichtkraftrad

Zwei Jugendliche auf einem Leichtkraftrad sind am Sonntag bei einem Auffahrunfall in Aurich-Walle verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 17-jährige Kradfahrer auf der Emder Straße in Richtung Aurich und übersah, dass vor ihm ein BMW-Fahrer verkehrsbedingte abbremste. Der 17-Jährige fuhr auf und stürzte. Er und sein ebenfalls 17-jähriger Sozius wurden leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4.000 Euro.

Großefehn - Motorradfahrerin verletzt: Ersthelfer gesucht

Eine 19-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntag in Großefehn von der Fahrbahn abgekommen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie gegen 18.25 Uhr mit ihrem Krad auf dem Postweg in Fahrtrichtung Oldendorf und überholte eine Autofahrerin. Hierbei kam sie offenbar nach links von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Das Krad wurde komplett zerstört. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines entgegenkommenden Fahrzeugs der Ersthelfer. Er kann möglicherweise noch weitere Angaben zum Unfallgeschehen machen. Die Polizei bittet den Ersthelfer, sich unter 04941 606215 zu melden.

