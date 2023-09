POL-Nordsaarland: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 149

Losheim am See (ots) - In den frühen Morgenstunden des 17.8.2023 , gegen 03.00 Uhr ereignete sich in Losheim ein Verkehrsunfall. Ein 21 Jähriger aus der Stadt Wadern befuhr mit seinem PKW die Haagstraße vermutlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung der Saarbrücker Straße prallte er frontal gegen einen vor einem Haus parkenden PKW. Dieser wurde dann durch die Hauswand ...

