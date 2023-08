Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Tödlicher Verkehrsunfall

Losheim am See (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17.8.2023 , gegen 03.00 Uhr ereignete sich in Losheim ein Verkehrsunfall. Ein 21 Jähriger aus der Stadt Wadern befuhr mit seinem PKW die Haagstraße vermutlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung der Saarbrücker Straße prallte er frontal gegen einen vor einem Haus parkenden PKW. Dieser wurde dann durch die Hauswand in das Haus geschleudert. Der Fahrzeugführer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus verstorben ist. Die Bewohner blieben unverletzt.Das Haus wurde von Kräften des THW vorläufig gesichert. An beiden PKW entstand Totalschaden. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr, THW und die Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland.

