Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl

In der Zeit von Samstag, 11. Mai 2024, 19:30 Uhr bis Sonntag, 12. Mai 2024, 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Kirchwiesen und entwendeten von der Terrasse einen Gartentisch sowie mehrere Auflagen. Nur wenige Häuser weiter wurden im gleichen Tatzeitraum weitere Gartendekorationsartikel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Sonntag - Sachbeschädigung an Pkw

Sonntag, 12. Mai 2024, gegen 15:30 Uhr beschädigte ein unbekannter einen Pkw, welcher an der Hagener Straße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 12. Mai 2024, gegen 23:10 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden den Heerweg, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen vorwerfbaren Wert von 0,56 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 12. Mai 2024, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 46-jährigen Mannes aus Visbek. Dieser hatte seinen Pkw, einen Ford Focus, an der Straße Kokenmühle abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell