Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Appen

Halstenbek - Versuchte Einbruchsdiebstähle bei Einfamilienhäusern - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (09.02.2024) ist es in Halstenbek in der Straße "Bickbargen" zu einem Einbruch in Einfamilienhaus gekommen, bei dem unbekannte Täter vermutlich während der Tatausführung aus nicht bekannten Gründen gestört wurden und sie daher kein Stehlgut entwendeten.

In einem möglichen Zeitraum von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in das Objekt ein und begannen mit einer Suche nach möglichem Stehlgut. Ohne Wertgegenstände an sich zu nehmen, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Auch am folgenden Samstag (10.02.2024) hielten sich in Appen in der Straße "Op de Hoof" zwei verdächtigen Personen auf, die vermutlich in ein dortiges Einfamilienhaus einbrechen wollten.

Um kurz vor 19:00 Uhr zeichnete eine Videokamera die beiden Personen beim Umschleichen eines Einfamilienhauses auf. Zu weiteren Tathandlungen kam es nicht und die Beiden entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer hatten eine schlanke Statur und waren jeweils mit einer hellen Winterjacke mit Kapuze sowie einer dunklen Hose bekleidet. Ein Mann trug zudem ein Cap auf dem Kopf.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den jeweiligen Tatzeiträumen sowie Tatorten oder mögliche Täterhinweise werden seitens der Polizei erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell