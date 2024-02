Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte entwenden Gold, Schmuck und Uhren - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (10.02.2024) ist es im "Ginsterweg" zu einem Einbruch in Einfamilienhaus gekommen, bei dem unbekannte Täter Gegenstände in einem hohen Wert entwendeten.

In einem Zeitraum von ungefähr 18:45 Uhr bis 22:45 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Wohnhaus ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach möglichem Stehlgut.

Im Anschluss verließen die Täter das Objekt über den rückwärtigen Bereich.

Die Geschädigten konnten die entwendeten Gegenstände im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch nicht überblicken. Jedoch dürften Gold, Schmuck und Armbanduhren in einem sechsstelligen Eurowert entwendet worden sein.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in Tatortnähe oder mögliche Täterhinweise werden seitens der Polizei erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell