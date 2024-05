Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Neuer Präventioner beim PK Friesoythe: Markus Dröge tritt Nachfolge von Gerd Binder an

Cloppenburg/Vechta (ots)

Mit Ablauf April trat Polizeihauptkommissar Gerd Binder in den wohlverdienten Ruhestand ein. Der erfahrene Polizist war jahrelang im Auftrag der polizeilichen Präventionsarbeit im Nordkreis Cloppenburg unterwegs und war bei Jedem wohl bekannt. Er betreute Kindergartengruppen in Sachen Verkehrserziehung, brachte Schülerinnen und Schülern die Gefahren von Alkohol und Drogen näher und stand Bürgerinnen und Bürgern in Fragen der Kriminal- und Verkehrsprävention mit Rat und Tat zur Seite.

Zur Seite stand er auch seinem jetzigen Nachfolger: Polizeioberkommissar Markus Dröge.

Markus Dröge begann seine polizeiliche Laufbahn im mittleren Dienst in NRW und war dort im Streifendienst und in der Bereitschaftspolizei tätig. Nach dem Landeswechsel im Jahr 2006 nach Niedersachsen folgte das Studium in Oldenburg. Es schloss sich dann die Verwendung im Einsatz- und Streifendienst in Cloppenburg an. Im Jahr 2013 wechselte er an das Polizeikommissariat Friesoythe. Ihm sind also Land und Leute aus dem Nordkreis schon gut bekannt. Auch das nötige Netzwerk in Sachen Prävention konnte er in der Vergangenheit schon aufbauen. "Ich habe bereits viel mit Gerd Binder zusammengearbeitet. So war eine längere Übergabezeit möglich. Der Bereich der Prävention immer einen gewissen Reiz auf mich ausgeübt und ich freue mich nun hier tiefer einsteigen zu dürfen. Besonders freue ich mich auf die Arbeit mit den jungen Menschen und die vielseitigen Themengebiete."

Der Friesoyther engagiert sich privat in der Schützengilde Friesoythe und hat auch ehrenamtlich einige Zeit bei den Vamos Jugendfahrten unterstützt.

