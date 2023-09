LPI-EF: Starker Alkoholgeruch

Erfurt (ots) - Sonntagnacht kam es in der Erfurter Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Während zwei Männer an einer Haltestelle am Domplatz warteten, näherten sich ihnen zwei Personen. Zunächst kam es zu einem Streit, welcher sich schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Polizisten in unmittelbarer Nähe. Sie wurden Zeugen, wie die beiden ...

mehr