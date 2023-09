Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handtasche vom Balkon gestohlen

Erfurt (ots)

Am Sonntagvormittag wurde bekannt, dass es im Erfurter Norden zu einem Einbruch kam. Dabei wurde eine Handtasche entwendet. Die Tasche war durch die Besitzerin auf ihrem Balkon im Erdgeschoss vergessen worden. Als sich der unbekannte Einbrecher Zugang zum Hinterhof verschafft hatte, hatte er leichtes Spiel. Er musste lediglich die Brüstung des Balkons übersteigen und die Handtasche an sich nehmen. In dieser befand sich neben Ausweisdokumenten auch eine Bankkarte. Mit dieser kaufte sich der Dieb mehrere Zigarettenpackungen an einem Automaten. (SE)

