Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 16.12.2023 aus dem Landkreis Ravensburg

Amtzell (ots)

Betrunkener versucht Autos anzuhalten und beleidigt Polizisten

Ein 43jähriger Mann trat am Freitagabend bei Amtzell auf die B32 und versuchte Autos anzuhalten. Er konnte von Beamten auf der Fahrbahn angetroffen werden. Der Mann hatte fast 2.5 Promille intus und gab an, per Anhalter fahren zu wollen. Als ihm auf Grund seiner Trunkenheit der Gewahrsam erklärt wurde, bedrohte und beleidigte er die Beamten. Gegen ihn wird dementsprechend jetzt strafrechtlich ermittelt.

