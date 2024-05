Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 14. Mai 2024, gegen 08:15 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Barnstorf mit seinem Pkw die L 881 in Richtung Vechta und beabsichtigte nach links in den Albert-Schweitzer-Weg abzubiegen. Dies bemerkte ein 33-jähriger Mann aus Goldenstedt zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw des 40-jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 40-jährige leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 14. Mai 2024, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw einer 48-jährigen Frau aus Wallenhorst. Diese hatte ihren Pkw, einen Audi A5 Cabriolet, auf einem Parkplatz an der Vogtstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigen am Dienstag, 14. Mai 2024, gegen 21:15 Uhr eine Glasscheibe eines Wohnhauses in der Heinrichstraße. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 14. Mai 2024, 23:26 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann aus Damme kontrolliert, welcher die Straße Hinnenkamp befuhr. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Kokain. Bei dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell