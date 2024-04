POL-GM: Hund vertreibt Einbrecher

Hückeswagen (ots) - In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in zwei Häuser in der Weststraße sowie der Straße Brücke eingestiegen. In der Weststraße liegt die Tatzeit zwischen 16 Uhr am Mittwoch (3. April) und 5 Uhr am Samstag (6. April). Um in das Haus zu gelangen, schlugen die Einbrecher an der Rückseite des Hauses ein Fenster ein. Anschließend durchsuchten sie nahezu alle Räume und nahmen Schmuck, Parfüm und ...

