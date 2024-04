Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In zwei Wohnhäuser eingebrochen

Hückeswagen (ots)

In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in zwei Häuser in der Weststraße sowie der Straße Brücke eingestiegen.

In der Weststraße liegt die Tatzeit zwischen 16 Uhr am Mittwoch (3. April) und 5 Uhr am Samstag (6. April). Um in das Haus zu gelangen, schlugen die Einbrecher an der Rückseite des Hauses ein Fenster ein. Anschließend durchsuchten sie nahezu alle Räume und nahmen Schmuck, Parfüm und Kleidungsstücke mit.

Am Einfamilienhaus in der Straße Brücke brachen die Täter zwischen 11.30 Uhr am Donnerstag (4. April) und 10.45 Uhr am Samstag (6. April) die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses auf. Die Einbrecher durchsuchten nahezu alle Räume. Angaben zur Beute waren zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht möglich.

Die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch der Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 02261 81990.

