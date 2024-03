Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei teilen mit - Tatverdächtiger ermittelt.

Ulm (ots)

Im Zusammenhang mit den Protesten anlässlich des sogenannten Politischen Aschermittwochs der Partei Bündnis 90 / Die Grünen am 14.02.2024 in Biberach warf ein bislang Unbekannter mit einem Zollstock die Scheibe an einem Begleitfahrzeug eines Ministers ein.

Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5715258).

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte nun ein 43jähriger Mann aus dem Landkreis Sigmaringen als mutmaßlicher Werfer des Zollstocks identifiziert werden. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten bei dem Mann belastende Beweismittel sichergestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Landfriedensbruchs, der versuchten gefährlichen Körperverletzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, ermittelt.

Weitere Informationen können aufgrund der derzeitigen Ermittlungen nicht erteilt werden.

Staatsanwaltschaft Ravensburg, Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751 806-1332

Polizeipräsidium Ulm, Sven Vrancken, Tel. 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell