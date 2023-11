Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Hinter Gittern - Mann muss für 98 Tage ins Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 22. November 2023 wurde ein 38-Jähriger durch Bundespolizisten am Hauptbahnhof Magdeburg gegen 14:20 Uhr angesprochen und kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den aus Polen stammenden Staatsangehörigen ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin vorlag. So wurde der Polizeipflichtige im November 2022 vom Amtsgericht Berlin Tiergarten wegen Diebstahls rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 2550 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 170 Tagen verurteilt. Der Verurteilte bezahlte bisher 72 der geforderten 170 Tagessätze, doch dann blieben die Zahlungen aus. Da er sich, trotz ergangener Ladung, nicht dem Strafantritt stellte, erließ jene Staatsanwaltschaft im September dieses Jahres den Strafvollstreckungshaftbefehl. Die Beamten eröffneten dem Mann diesen, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Der Festgenommene konnte den Restbetrag von 1470 Euro nicht begleichen. Die Bundespolizisten übergaben den 38-Jährigen am selbigen Tag den Beamten der Justizvollzugsanstalt und informierten die ausschreibende Behörde über den vorerst neuen Aufenthaltsort des Mannes.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell