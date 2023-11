BPOLI MD: Vergessener Koffer führt zu Polizeieinsatz am Hauptbahnhof

Magdeburg (ots) - Am Dienstag, den 21. November 2023 erhielt die Bundespolizei einen Hinweis durch Sicherheitsmitarbeiter der Bahn, dass sich eine augenscheinlich Minderjährige schon seit längerer Zeit am Hauptbahnhof Magdeburg aufhält. Die Beamten stellten gegen 04:30 Uhr eine 15-Jährige am Treppenaufgang des Bahnsteigs 8 fest und sprachen diese an. Der Aufforderung sich auszuweisen, kam sie nicht nach. Nach ...

mehr