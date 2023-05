POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Gartenhaus

Klüsserath (ots) - In der Zeit von 02.05.2023, gegen 11:00 Uhr bis zum 04.05.2023, gegen 11:00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus am Ortsrand von Klüsserath, nahe der B53, einzubrechen. Die Täter wollten hierbei die Haustür aufhebeln, was jedoch misslang. Sie flüchteten unerkannt vom Tatort. An der Haustür entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang sowie den flüchtigen Tätern geben können oder ...

