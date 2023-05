Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall und Straßenverkehrsgefährdung

Bekond (ots)

Am Samstag, 06.05.2023, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der L48 bei Bekond, in Fahrtrichtung Mosel, zu einem Verkehrsunfall und einer Straßenverkehrsgefährdung zwischen einem schwarzem VW Passat und einem Motorrad. Eine Gruppe von 5 Motorrädern fuhr zunächst hinter dem o.g. PKW. Im Rahmen von Überholvorgängen kam es zu einer Kollision zwischen dem PKW und einem der Motorräder. In Folge stürzte der Motorradfahrer und wurde dabei leicht verletzt. Im Anschluss fuhr der VW Passat gegen ein weiteres Motorrad, das kurz zuvor durch einen anderen Fahrer der Motorradgruppe am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden war. Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich, ein Notarztfahrzeug und ein Rettungswagen. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

