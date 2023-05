POL-PDTR: Zeugenaufruf - Person mit Stichverletzung

Konz (ots) - In der Zeit vom 04.05.2023, 19:00 Uhr bis zum 05.05.2023, 16:00 Uhr wurde ein in der Fürstenhofenstraße geparkter Pkw durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 800 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Konz (06501/9268-0) Rückfragen bitte an: Polizeiwache Konz Granastr.116 ...

