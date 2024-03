Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Unfall mit gefälschtem Führerschein

Am Donnerstag fuhr ein 22-Jähriger auf seinen Vordermann auf.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Motorrad in der Färberstraße. An der Einmündung in die Margarete-Steiff-Straße musste er verkehrsbedingt abbremsen. Das bemerkte der 22-jährige Daewoo-Fahrer hinter ihm wohl zu spät und fuhr auf den Motorradfahrer auf. Der 47-Jährige stürzte mit seiner Suzuki und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Führerschein des 22-Jährigen um eine Fälschung handelte. Dieser hatte außerdem noch ein bestehendes Fahrverbot. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf etwa 600 Euro. Am Pkw entstand nur geringfügiger Schaden.

