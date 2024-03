Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Vorrang missachtet

Bei einem Unfall am Donnerstag bei Ertingen wurden vier Personen leicht verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr. Eine 21-Jährige war mit ihrem Skoda auf der B311 von Riedlingen in Richtung Ertingen unterwegs. Vor Ertingen bog sie nach links auf die K7537 ab. Dabei übersah sie wohl eine entgegenkommende 34-jährige Mazda-Fahrerin. Die hatte Vorrang. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall erlitten beide Fahrerinnen leichte Verletzungen. Eine 34-Jährige Beifahrerin sowie eine 36-jährige Mitfahrerin im Mazda erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten alle vier Verletzten vorsorglich in Kliniken. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf jeweils 5.000 Euro.

++++0458647

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell