Ulm (ots) - Kurz vor 16 Uhr fuhr die Fahrerin des Ford in der Wilhelmstraße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung zur Karlstraße hielt sie an. Die 63-Jährige ließ ein bevorrechtigtes Auto passieren und fuhr dann in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah sie einen 62-jährigen Ford-Fahrer. Der kam von rechts ...

mehr