Nicht aufgepasst hatte eine Autofahrerin am Mittwoch in Gerstetten.

Kurz vor 16 Uhr fuhr die Fahrerin des Ford in der Wilhelmstraße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung zur Karlstraße hielt sie an. Die 63-Jährige ließ ein bevorrechtigtes Auto passieren und fuhr dann in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah sie einen 62-jährigen Ford-Fahrer. Der kam von rechts und hatte Vorfahrt. Die beiden Autos stießen zusammen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf ingesamt etwa 7.000 Euro.

