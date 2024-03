Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei.

Ulm (ots)

Nach einem Raub in Blaubeuren befinden sich zwei Jugendliche in Untersuchungshaft.

Der Raub ereignete sich bereits am Mittwoch, 21.02.2024, in der Württemberger Straße. Gegen 14.30 Uhr befanden sich im Bereich eines Einkaufsmarktes drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Dort sollen sie von einer achtköpfigen Gruppe Jugendlicher angegangen, umringt und bedroht worden sein. Sie forderten die Herausgabe von Wertsachen. Dem 15-Jährigen nahmen sie wohl Bargeld und eine Zugfahrkarte ab. Dieser soll von den Tätern auch geschlagen worden sein. Zeugen wurden wohl auf den Vorfall aufmerksam. Daraufhin sollen die Täter den 15-Jährigen ein Stück weggeführt haben und ihn erneut bedroht haben. Danach entfernten sich die Täter. Der Polizei wurde die Tat erst am Folgetag mitgeteilt. Die nahm daraufhin sofort umfangreiche Ermittlungen auf und konnte die mutmaßlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren ermitteln. Bei den in der Folge durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen wurden die beiden mutmaßlichen Hauptverdächtigen, ein 14-Jähriger und ein 17-Jähriger, festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte jeweils einen Haftbefehl gegen die beiden Jugendlichen. Sie wurden am Donnerstag (29.02.2024) dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Der erließ die Haftbefehle. Die Jugendlichen befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen werden vom Haus des Jugendrechts geführt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.

0359036

