LPI-NDH: Sachbeschädigung Pkw Worbis

Nordhausen (ots) - In der Zeit vom 08.02.2024 - 09.02.2024 / 07:50 Uhr flexten unbekannte Täter in Küllstedt / Neue Straße einen Zigarettenautomaten auf. Aus dem Inneren wurde eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld entwendet. Der Schaden am Automaten wird auf ca. 1.000,-EUR geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 ...

