Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Telefonbetrug Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Derzeit mehren sich wieder die Anzahl der Anzeigen, in denen Geschädigte sich bei der Polizei melden, weil sie Nachrichten mit betrügerischer Absicht erhalten. So ging am 09.02.2024 / gg. 17:30 Uhr bei dem 63jährigen Heiligenstädter eine WhatsApp-Nachricht ein, in welcher sich der Absender als Kind des Empfängers ausgab. Er bat um eine nachrichtliche Kontaktaufnahme per WhatsApp auf eine mitgesandte Mobilfunknummer. Ziel der Straftäter ist es im Regelfall, die Empfänger der Nachrichten im weiteren Verlauf zu verschiedenen Überweisungen zu bewegen. Deshalb werden Empfänger solcher Nachrichten gebeten, nicht auf diese zu reagieren und sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

