LPI-NDH: Autoreifen zerstochen

Nordhausen (ots) - Erst Mitte der Woche berichtete die Landepolizeiinspektion Nordhausen über einen "erfolgreichen" Trickbetrug in Nordhausen. Am Donnerstag kam es erneut zu solch einer Tathandlung in der Rolandstadt. Zwei unbekannte Männer täuschten der Seniorin vor Polizisten zu sein. Während der vermeintlichen Ermittlungen befragten sie die Geschädigte nach Wertgegenständen in der Wohnung. In einem günstigen ...

mehr