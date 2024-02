Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Falsche Polizisten" erbeuten Bargeld bei Trickbetrug

Nordhausen (ots)

Erst Mitte der Woche berichtete die Landepolizeiinspektion Nordhausen über einen "erfolgreichen" Trickbetrug in Nordhausen. Am Donnerstag kam es erneut zu solch einer Tathandlung in der Rolandstadt. Zwei unbekannte Männer täuschten der Seniorin vor Polizisten zu sein. Während der vermeintlichen Ermittlungen befragten sie die Geschädigte nach Wertgegenständen in der Wohnung. In einem günstigen Moment bereicherten sich die Männer an einem unteren fünfstelligen Betrag an Bargeld und entfernten sich in unbekannte Richtung. Durch die Rentnerin konnten beide Täter wie folgt beschrieben werden:

- scheinbares Alter beider Männer 40 - 45 Jahre - schlanke Gestalt - etwa 180 - 185 cm groß - dunkle Haare - gepflegtes äußeres - Berliner Mundart - dunkle Bekleidung

Vermutlich hielten sich die Täter um 16 Uhr im innerstädtischen Bereich um den Petersberg und Taschenberg auf.

Hinweise zu den Tätern oder einem möglichen Tatfahrzeug nimmt die Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0035938

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell