Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bürogebäude - Versuchter Einbruch in Schule - Trickdiebstahl - Kennzeichendiebstahl - Versuchter Einbruch in Firma

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Bürogebäude

Lauterbach. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (10.11.) in ein Bürogebäude einer Firma in der Schlitzer Straße ein. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Schule

Schlitz. Zwischen Mittwochmorgen (08.11.) und Freitagmorgen (10.11.) hebelten Unbekannte an einer Nebeneingangstüre eine Schule in der Schlesischen Straße. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich rund 100 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickdiebstahl

Schlitz. Am Samstagabend (11.11.) stahlen mindestens drei Unbekannte mehrere Zigarettenpackungen aus dem Lagerraum eines Getränkemarktes in der Bahnhofstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verwickelten zwei bislang unbekannte Männer, zwischen 19.40 Uhr und 19.45 Uhr, eine Mitarbeiterin des Geschäfts in ein Gespräch. Zeitgleich verschaffte sich eine dritte Person unbemerkten Zugang zu den Lagerräumlichkeiten und entwendete verschiedene Zigarettenschachteln in noch unbekannter Gesamtmenge. Anschließend flüchteten alle drei Täter in einem nicht näher bekannten Fahrzeug vom Tatort. Die drei Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 30 Jahre alt - schwarzer Vollbart - sportliche Figur - trug eine dunkle Jacke und eine schwarze Basecap

Täter 2:

- männlich - circa 50 Jahre alt - langer, grau-schwarzer Vollbart - trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Basecap

Täter 3: - männlich - circa 30 Jahre alt - kurzer, schwarzer Vollbart - schwarze, mittellange Haare - sportliche Figur - trug eine dunkelblaue Jacke

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Antrifftal. Am Freitag (10.11.) entwendeten Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen VB-V 237 eines orangefarbenen Jeep Wrangler. Zur Tatzeit, zwischen 6 Uhr und 17 Uhr, stand das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum in der Raiffeisenstraße in Bernsburg. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Firma

Atzenhain. Unbekannte beschädigten am Samstagabend (11.11.) einen Rollladen eines Fensters sowie eine Überdachung einer Zugangstür einer Firma in der Straße "Am Festplatz". Zudem versuchten die Täter einen angebrachten Melder zu zerstören. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gelang es den Unbekannten nicht, die Räumlichkeiten zu betreten. Sie hinterließen jedoch etwa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell