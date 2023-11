Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch in Wohnung - Exhibitionist festgenommen - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung

Nentershausen. Die Scheibe einer Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße beschädigten Unbekannte am Samstagabend (11.11.), gegen kurz vor 22 Uhr. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Bad Hersfeld. Unbekannte entwendeten am Freitag (10.11.), zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr, aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine noch unbekannte Menge an Bargeld sowie einen Schlüssel. Wie genau die Täter den Wohnraum betraten ist derzeit noch unbekannt. Es entstanden rund 100 Euro Sachschaden in den Räumlichkeiten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Exhibitionist festgenommen - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Beamten der Polizeistation Bad Hersfeld gelang es am Donnerstag (09.11.) einen 54-jährigen Mann festzunehmen, nachdem dieser nach derzeitigen Erkenntnissen zuvor durch exhibitionistische Handlungen in der Öffentlichkeit aufgefallen war.

Mehrere Zeuginnen und Zeugen hatten die Beamten zunächst, gegen 14.30 Uhr, über einen Mann informiert, der im Bereich eines Getränkemarktes und einer Tankstelle in der Carl-Benz-Straße immer wieder seine Hose herunterlassen und sein Geschlechtsteil zeigen würde. Eine Zivilstreife nahm den 54-Jährigen aus Bad Hersfeld wenig später vor Ort fest. Nach momentan vorliegenden Informationen war der Mann bereits am Vormittag, gegen 10.30 Uhr, wegen gleichgelagerter Handlungen im dortigen Bereich aufgefallen.

Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der Bad Hersfelder im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen verantworten.

Die Polizei in Bad Hersfeld sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen machen können oder sich durch die Handlungen des 54-Jährigen belästigt gefühlt haben. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

