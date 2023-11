Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ohne Führerschein in den Graben gefahren

Fulda (ots)

Am Samstagabend befuhr gegen 18:55 Uhr ein 29-jähriger Fahrer aus Künzell in einem PKW der Marke BMW die Landstraße von Wissels kommend in Richtung Bundesstraße 458. Beim Einbiegen auf die Bundesstraße in Richtung Dipperz geriet er durch einen Schaltfehler ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam der BMW an einer etwa 3 m tiefen Böschung zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2000 EUR. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte befand sich der BMW Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Fahrzeughalter und Beifahrer, einem 27-jährigen Mann aus Künzell, war der Umstand bewusst und ermöglichte trotzdem die Fahrt.

Zusätzlich wurde bei beiden Personen Alkoholgeruch wahrgenommen und im Anschluss eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei ermittelt zudem gegen die Personen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Glücklicherweise wurde keine Person verletzt.

