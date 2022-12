POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kind im Straßenverkehr verletzt; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Bus auf der Landesstraße 562 bei Pforzheim sind sechs Personen leicht und eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr am Dienstagmorgen um etwa 7.35 Uhr ein 59-jähriger Citroen-Fahrer die Büchenbronner Straße in Richtung Brötzinger Brücke. In der ...

mehr