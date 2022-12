POL-Pforzheim: (Enzkreis/PF) Enzkreis/Pforzheim - Mehr als 1.800 Euro: Beschäftige des Polizeipräsidiums spenden an Kinder- und Jugendhospizdienst

Birkenfeld (ots) - In ein Wohnhaus eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher am Dienstag in Birkenfeld-Gräfenhausen. Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 15 und 19 Uhr über eine Türe gewaltsam Zutritt ins Innere des Anwesens in der Ellmendinger Straße. Dort durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume und stahlen schließlich Uhren sowie Schmuck im ...

