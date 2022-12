Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberhaugstett - In Gegenverkehr geraten - zwei Verletzte

Oberhaugstett (ots)

Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Mittwochvormittag auf der Fahrt von Oberhaugstett in Richtung Neubulach auf der Landesstraße 348 in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einer 57-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammengeprallt.

Nach derzeitigen rutschte das Fahrzeug des 59-Jährigen offenbar den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatten Fahrbahn in einer Rechtskurve geradeaus weiter und frontal gegen den entgegenkommenden Mercedes der 57-Jährigen. Durch den Frontalzusammenstoß wurde der Mercedes des Mannes nach links von der Fahrbahn abgewiesen, kippte und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der dadurch in seinem Fahrzeug eingeklemmte Mann konnte durch die anwesenden Feuerwehren der Wehren Neubulach und Altensteig aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Schwer verletzt wurde er durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Auch die 57-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste in einem Krankenhause eingeliefert werden.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Unfallstrecke war während der Unfallaufnahme in beide Richtung voll gesperrt.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell