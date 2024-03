Ulm (ots) - Nach einem Raub in Blaubeuren befinden sich zwei Jugendliche in Untersuchungshaft. Der Raub ereignete sich bereits am Mittwoch, 21.02.2024, in der Württemberger Straße. Gegen 14.30 Uhr befanden sich im Bereich eines Einkaufsmarktes drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Dort sollen sie ...

mehr