LPI-G: Verkehrszeichen von Baustelle gestohlen

Gera (ots) - Bad Köstritz: Den versuchten Einbruch in sein Wohnhaus in der Straße der Freundschaft in Bad Köstritz meldete am gestrigen Tag (14.10.2023) der 50-jährige Eigentümer der Geraer Polizei. Demnach versuchten sich bislang Unbekannte gewaltsam über die Terrassentür Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen, scheiterten letztlich allerdings. Im Zuge ihrer Flucht beschädigten die Einbrecher zudem offenbar den Zaun eines Nachbargrundstückes. Die Tatzeit lässt sich ...

mehr