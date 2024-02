Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Körperliche Auseinandersetzung an Schulzentrum.

Lippe (ots)

Am Schulzentrum Lohfeld in der Straße Wasserfuhr kam es am Freitagmorgen (09.02.2024) gegen 10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Schülerinnen. Nach ersten Erkenntnissen entstand zwischen zwei 15-Jährigen und einer 16-Jährigen (alle aus Bad Salzuflen) zunächst ein verbaler Streit, der anschließend handgreiflich wurde. Dabei wurde die 16-Jährige durch Schläge und Tritte der 15-Jährigen verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf schwerwiegendere Verletzungen. Die zwei Tatverdächtigen wurden vorläufig in Gewahrsam genommen und nach einer Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Polizeiwache in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zur gefährlichen Körperverletzung laufen.

