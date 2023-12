Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Einbruch in Schulgebäude

Zwischen Dienstag, den 12.Dezember 2023, gegen 20.00 Uhr, und Mittwoch, den 13.Dezember 2023, um 07.25 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude der HRS an der Schulstraße ein. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Saterland - Einbruch in Wohnung

Am Mittwoch, den 13.Dezember 2023, zwischen 07.30 Uhr und 15.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eschstraße ein und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Barßel - Schornsteinbrand

Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, geriet gegen 22.05 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache der Schornstein eines Wohnhauses in der Oldenburger Straße in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Barßel, welche mit fünf Fahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort erschien, war nur noch eine leichte Rauchentwicklung vorhanden. Es entstand weder Gebäude-, noch Personenschaden.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 13.Dezember 2023, gegen 13.10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Paketzustellerfahrzeug den Neuscharreler Weg in Richtung Alte Moorstraße. In einer dortigen Rechtskurve verlor er ein Paket, welches auf die Fahrbahn fiel. Eine 42-jährige Friesoytherin, die mit dem Zulieferer in dieser Situation mit ihrem grauen VW Passat entgegenkam, stieß mit dem Paket zusammen. Der Paketfahrer setzte seine Fahrt fort. Am Passat entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoyther unter Telefonnummer 04491-93390 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 13.Dezember 2023, zwischen 08.00 Uhr und 12.55 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Schulstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte einen dort abgestellten blauen Peugeot 206 und entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

