Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Mädchen im Straßenverkehr verletzt - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Im Bereich der Grundschule an der Straße Große Twete wurde ein 10-jähriges Mädchen am Donnerstagmittag (08.02.2024) im Straßenverkehr verletzt. Die genauen Umstände sind noch unklar, weshalb die Polizei um Hinweise bittet. Das Mädchen und drei Gleichaltrige befanden sich gegen 13 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg an der Großen Twete und liefen in Richtung Kinderdorf. Nach ersten Erkenntnissen gerieten das Mädchen und ein 11-jähriger Junge in einen Streit, im Zuge dessen die 10-Jährige zu Boden stürzte. Aufgrund von widersprüchlichen Aussagen ist derzeit unklar, ob sich zu diesem Zeitpunkt ein Fahrzeug auf der Straße befand und über die Hand des Mädchens fuhr. Sie wurde leichtverletzt von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, sich mit Hinweisen zu dem Vorfall telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell