Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Linienbus kommt von Fahrbahn ab - mehrere Personen verletzt - Feuerwehr Ratingen aktuell im Einsatz Erstmeldung

Ratingen (ots)

Ratingen-Mitte, Blyth-Valley-Ring, 14:51

Die Feuerwehr Ratingen ist aktuell aufgrund eines Verkehrsunfalls mit einem Linienbus im Einsatz.

Der Linienbus ist auf einer innerstädtischen Verbindungsstraße von der Fahrbahn abgekommen und kam in einem Grünstreifen zu stehen, an den Kleingärten anschließen. Dabei wurden acht Personen in dem Bus verletzt, weitere elf Personen sind unverletzt, aber betroffen.

Die Verletzten werden derzeit von 8 Rettungswagen und 2 Notärzten versorgt, die Transporte in umliegende Kliniken finden derzeit Stadt. Der leitende Notarzt des Kreises Mettmann ist ebenfalls im Einsatz.

Die betroffenen Personen werden aufgrund der Witterung in einem angeforderten Bus betreut, vier Notfallseelsorger sind dazu ebenfalls im Einsatz.

Eine Folgemeldung erfolgt im Einsatzverlauf.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell