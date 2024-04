POL-GM: Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gummersbach (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag (4. April) versucht, in ein ausgelagertes Gebäude eines Hotels an der Hardtstraße einzubrechen. Ein Bewohner hörte gegen 2 Uhr nachts Geräusche an der Tür, dachte sich aber nichts weiter dabei. Am nächsten Morgen bemerkte er Hebelmarken an der Tür. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer ...

