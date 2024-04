Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Marienheide - Niederkotthausen

Marienheide (ots)

Am 04.04.2024 kam es gegen 17:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen auf der Gimborner Straße (L196) in Höhe der Ortslage Marienheide - Niederkotthausen.

Ein 18-jähriger Marienheider befuhr als Unfallverursacher die L196 aus Marienheide - Kotthausen kommend in Fahrtrichtung Marienheide - Himmerkusen.

In Höhe der Einmündung Niederkotthausen geriet der Marienheider in einer leichten Linkskurve aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines Ehepaars (79 und 83 Jahre) aus Gummersbach. Ein weiterer PKW kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr leicht auf eines der verunfallten Fahrzeuge auf. Die beiden Verletzten aus Gummersbach wurden schwer und der 18-jährige Unfallverursacher aus Marienheide leicht verletzt. Der 49-jährige Lindlarer und sein 10-jähriger Sohn blieben unverletzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bleibt die L196 vollständig gesperrt. Die verletzten Personen wurden mittels Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Oberbergischen Polizei wurde zur Unfallaufnahme eingesetzt. Neben dem Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises war die freiwillige Feuerwehr aus Marienheide-Kalsbach ebenfalls vor Ort und stellte den Brandschutz an der Unfallstelle sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell