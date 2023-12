Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann bewaffnet am Hauptbahnhof - Bundespolizei nimmt 32-Jährigen fest

Bild-Infos

Download

Dortmund - Olsberg (ots)

Am Freitagabend (15. Dezember) trafen Bundespolizisten auf einen Mann am Hauptbahnhof Dortmund. Dieser soll zuvor mehrere Schüsse mit einer Waffe abgegeben haben.

Gegen 20 Uhr informierte ein Passant die Bundespolizei über einen Mann, welcher mit einer Softair-Waffe am Vorplatz des Dortmunder Hauptbahnhofs herum schießen würde. Die Einsatzkräfte stellten den unbewaffneten 32-Jährigen fest. Der Deutsche gab an, dass sich in seiner Tasche Waffen befinden würden. Daraufhin fixierte sie ihn mittels Handfesseln und brachten ihn zur Wache. In seiner mitgeführten Tasche befanden sich eine Schreckschusspistole mit einem Magazin ohne Munition, eine Softair-Pistole mit einem Magazin und zwei Kugeln, sowie ein Feldmesser mit einer Klingenlänge von über 18 cm. Während der Durchsuchung leistete der zuvor kooperative Mann plötzlich Widerstand, sperrte sich und bedrohte die Polizisten. Der Olsberger ließ sich nicht beruhigen und schrie unentwegt. Eine Bodycam zeichnete die Widerstandshandlungen auf.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens war eine Kommunikation mit dem 32-Jährigen nicht möglich. Anweisungen der Beamten leistete er nicht Folge und beleidigte diese. Mit Hilfe eines mitgeführten Ausweises konnte dessen Identität festgestellt werden. Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt, wurde der Aggressor aufgrund bestehender Fremdgefährdung in Gewahrsam genommen und einem Krankenhaus zugeführt.

Einen Nachweis zum Führen der Waffen konnte der Polizeibekannte nicht vorweisen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell