Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec gestohlen

Bergneustadt (ots)

Unbekannte haben zwischen 17.50 Uhr und 18.05 Uhr am Mittwoch (3. April) ein Pedelec in der Nähe einer Spielhalle an der Kölner Straße gestohlen. Der Besitzer sicherte das graue Pedelec der Marke Bulls mit einem Schloss an einem Zaun. Als er eine Viertelstunde später zurückkehrte, war das Pedelec verschwunden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der 02261 81990 entgegen.

