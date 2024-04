Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Waldbröl (ots)

Ein 23-jähriger Radfahrer aus Waldbröl stürzte am Mittwochmorgen (3. April) auf der Wiehler Straße und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Waldbröler fuhr gegen 8.55 Uhr auf dem Radweg von Boxberg kommend in Richtung Hermesdorf. Als er nach links auf einen Fußgängerweg abbog, stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell