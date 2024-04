POL-GM: Bei Fake-Shop bestellt

Radevormwald (ots) - Einen Hydraulikhammer haben Unbekannte über Ostern von einer Baustelle in Radevormwald-Herbeck gestohlen. Den Hydraulikhammer des Herstellers WMS hatten Arbeiter gegen 14.30 Uhr am Ostersamstag (30. März) an einer Baustelle in der Straße Karthausen zurückgelassen. Am Dienstagmorgen war der Hammer verschwunden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 ...

mehr