POL-GM: Mercedesfahrer nach Unfallflucht gesucht

Hückeswagen (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Gründonnerstag (28. März) gegen 10.30 Uhr auf der Bundesstraße 237 in Hückeswagen-Kobeshofen ereignet hat. Dabei war der Fahrer eines schwarzen Mercedes von der Kreisstraße 5 kommend nach links auf die B 237 in Richtung Hückeswagen abgebogen. Der Fahrer eines schwarzen Audi, der auf der B 237 in Richtung Wipperfürth fuhr, musste wegen des abbiegenden Mercedes scharf bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Ein hinter dem Audi fahrender LKW konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Audi auf, wodurch der Audifahrer leichte Verletzungen erlitt.

Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt in Richtung Hückeswagen fort. Er war etwa 65 bis 70 Jahre alt, hatte gräuliche Haare und trug eine Brille als auch einen Bart. Als Beifahrer befand sich eine etwa gleichaltrige Frau im Auto. Bei dem Mercedes handelte es sich vermutlich um ein Modell der E-Klasse.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

