POL-KN: (Oberndorf am Neckar, K5520, Lkr. Rottweil) Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der K5520 (22.03.2024)

Oberndorf am Neckar (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5520 zwischen Weiden und Aistaig am Freitagmorgen entstanden. Eine 51-jährige Fahrschülerin kam mit einem VW ID in einer Linkskurve zu weit in die Fahrbahnmitte und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden Mercedes der B-Klasse einer 39-Jährigen. Trotz des umgehenden Versuchs einzugreifen, konnte die Fahrlehrerin den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Am VW entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

