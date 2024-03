Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall - eine Person verletzt und hoher Sachschaden (23.03.2024)

KOnstanz (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend auf der Carl-Benz-Straße/August-Borsig-Straße einen Unfall verursacht, bei dem eine Person verletzt worden und hoher Sachschaden entstanden ist. Gegen 21 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit einem VW Arteon auf der Carl-Benz-Straße in Richtung August-Borsig-Straße. Vermutlich auch aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam er in der Folge in der Kurve zur August-Borsig-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Mazda. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte dieser anschließend gegen einen weiteren, ebenfalls dort geparkten BMW, in dem sich zum Unfallzeitpunkt eine 20 Jahre junge, schwangere Frau befand. Diese erlitt durch die Kollision Verletzungen und musste zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 45-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1,6 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste daraufhin neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Alle drei Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 65.000 Euro.

